مؤسس حملة «come to egypt»: نستهدف جميع الجاليات حول العالم

قال شادي البيلي، عضو نقابة السياحيين ومؤسس حملة «come to egypt»، إن فكرة الحملة جاءت من الانتباه لوجود مناطق سياحية كثيرة غير معروفة في مصر، من أجل التسويق لهذه الأماكن.

وأرجع، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، سبب تسمية المبادرة بهذا الاسم إلى أنها كانت تستهدف السياحة الوافدة عند إطلاق المبادرة قبل جائحة كورونا بشهر واحد، ليصبح هذا الاسم هدفًا بعد الوباء.

وأضاف أنه يتم العمل على محاولة ترجمة الحملة إلى لغات أخرى، لاستهداف السياح من كل الجاليات حول العالم، موضحًا أن فريق الحملة الأساسي مكون من 21 شخصًا، إضافة إلى بعض المعجبين بالفكرة.

وتابع: «لدينا متابعين كتير جدا على فيسبوك من الأجانب والجاليات الأوروبية»، لافتًا إلى أنه يتم إلقاء الضوء على النجوم العالميين الذين جاءوا ومازالوا يأتون إلى مصر؛ ترويجًا للأماكن التي زاروها.