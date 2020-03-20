تونس تقلص ساعات حظر التجوال وتلغي الحجر الصحي الإجباري للوافدين مع استقرار الوضع الوبائي

أعلنت السلطات في تونس اليوم الجمعة تخفيف توقيت حظر التجوال الليلي ليصبح انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بدلا من الساعة الثامنة مساء، ويستمر حتى الخامسة صباحا في ظل استقرار الوضع الوبائي في البلاد.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة ولجنة مكافحة فيروس كورونا نصاف بن علية في مؤتمر صحفي عن إلغاء القيود على التنقل بين الولايات ورفع القيود عن بعض الأنشطة الاقتصادية ولكن مع المحافظة على البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية.



وقال وزير السياحة الحبيب عمار "مع تحسن المؤشرات الصحية أصبحت لنا اليوم رؤية واضحة لقطاع السياحة كما يمكننا التواصل مع شركائنا في الخارج حتى يكون السياح على بينة من ظروف الإقامة في تونس".



وتشمل القرارات الجديدة الغاء الحجر الصحي الاجباري للوافدين من الخارج ولكن مع الاستظهار بتحليل كورونا سلبي مدته لا تتجاوز 48 ساعة قبل الوصول مع إجراء تحليل سريع ثان في تونس.



وسيسمح هذا الإجراء بوضع خطط انعاش القطاع السياحي المتهاوي بإطلاق موسم الحجوزات الصيفية، وفق ما أشار إليه وزير السياحة.



وأنهت بذلك تونس إجراءات جرى العمل بها منذ أكتوبر الماضي للحد من التفشي السريع للفيروس في الموجة الثانية من الوباء قبل أن تتباطأ أعداد الوفيات والإصابات منذ منتصف فبراير الماضي.



وقال العضو في لجنة مكافحة كورونا الهاشمي الوزير إن عمليات التطعيم ضد الفيروس تبدأ لاحقا خلال الشهر الجاري وبشكل مكثف بمجرد وصول أولى شحنات اللقاحات الأسبوع المقبل.



وتسبب الوباء في وفاة 8106 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد قبل نحو عام فيما تم اكتشاف 235 ألف و634 إصابة شفي من بينهم 200 الف و984 بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.