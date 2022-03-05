اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حرم جامعة القدس "أبو ديس" جنوب شرق القدس المحتلة، واندلعت مواجهات مع شبان الجامعة الذي تصدوا له.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، الذين تصدوا له فور اقتحامه للجامعة وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وتتعرض جامعة القدس لاقتحامات واعتداءات بشكل متواصل من قبل قوات الاحتلال، وأقام الاحتلال قرب الجامعة مقطعاً من الجدار الذي يفصل أراضي بلدة أبو ديس عن القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما تم اعتقال طفل عند مدخل مخيم بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف صلاح وعلي العباسي، من حي باب المغاربة في البلدة، واقتادتهما للتحقيق دون توضيح ملابسات الاعتقال.

وفي الخليل قالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال الطفل قسيم عبد الرحمن الحموز (13عاما) من قبل قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة مخيم الفوار جنوب الخليل.