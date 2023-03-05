الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب نابلس ويطارد عمالا قرب الجدار الفاصل في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية "يتما" جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة، اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن إسماعيل إبراهيم نجار، واحتجزت شقيقه يوسف.

وأشاروا إلى أن مواجهات شهدتها القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة جنين، إلى الشمال من نابلس، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة مطاردة واسعة للعمال في قرية "رمانة" الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48، واستولت على عدد من السيارات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجزها في محيط قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب وشمال شرق "جنين".