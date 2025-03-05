وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية الكونجو

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، الرئيس دينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونجو، بحضور وزير الدفاع الكونغولي في العاصمة برازافيل، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكونجولي، تناولت تطورات العلاقات بين البلدين والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة بما يخدم مصالح الجانبين.

تعزيز التعاون الثنائي

نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس نجيسو، مؤكداً على العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أهمية التحضير لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين، وأعرب عن استعداد مصر لدعم الكونجو في تنفيذ خطة التنمية الوطنية 2022-2026، خاصة في مجالات الزراعة، التحول الرقمي، السياحة، العقارات، الصناعة، والمناطق الاقتصادية. واستعرض الخبرات المصرية في هذه المجالات، بما في ذلك إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير الخدمات الحكومية ومشروعات البنية التحتية.

الاستثمارات المصرية في إفريقيا

أشار عبد العاطي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا إلى أكثر من 14 مليار دولار، موضحاً قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والزراعة والدواء.

كما أكد الحرص على تنفيذ مشروع إمداد المنطقة الصناعية في "مالوكو" بمياه الشرب والكهرباء، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واقتراح إيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لعقد منتدى اقتصادي في برازافيل.

التعاون في بناء القدرات

استعرض الوزير البرامج التدريبية التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكداً استعداد مصر لتوسيع نطاق هذه البرامج لدعم الكوادر الكونغولية، بالإضافة إلى إرسال أطباء متخصصين وتبادل الخبرات في الصناعات الدوائية.

القضايا الإقليمية

ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية، من بينها الوضع في ليبيا، حيث هنأ عبد العاطي الرئيس نجيسو على دوره في توقيع اتفاق المصالحة الليبي خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة.

كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لإنهاء الصراع هناك، بالإضافة إلى مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدعم الإفريقي لحقوق الشعب الفلسطيني.

التنسيق الدولي

أكد الجانبان أهمية التشاور والتنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الدعم في الترشيحات للمناصب الدولية، بما في ذلك ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

رد الرئيس الكونغولي

من جانبه، طلب الرئيس نجيسو نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، معرباً عن تقديره للعلاقات بين البلدين، ومشيداً بالدور المصري في إفريقيا وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما أكد حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.