الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 298 حالة



أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة، والوفيات إلى حالتين، فضلا عن شفاء 61 حالة.

وطالبت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات.. وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين اتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.