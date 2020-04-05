 الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 298 حالة - بوابة الشروق
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الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 298 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 10:06 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 10:06 ص


أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة، والوفيات إلى حالتين، فضلا عن شفاء 61 حالة.

وطالبت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات.. وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين اتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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