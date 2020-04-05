تأجيل دعوى نفقة سميه الخشاب من أحمد سعد لـ30 مايو

قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر، في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد النوساني، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى التي تحمل رقم 1939 لسنة 2019، والمقامة من الفنانة سميه الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد، في قضية النفقة والعدة "إداريا" لـ30 مايو المقبل، لعقد جلسة تحقيق بينهما، بعد فحص المستندات المقدمة من محامي الطرفين؛ إثر تعليق الجلسات بالمحاكم؛ للوقاية من كورونا.
وكانت "الخشاب" غابت عن الجلسة الماضية والتي عقدت في القاعة رقم 13 ومقرها الطابق الثاني، بمجمع محاكم الإسكندرية، رغم حضورها جلستين متتاليتين بصحبة محاميها الشخصي، حيث كان رقم قضيتها في الرول 13 تحت اسم "سمية سعيد" وشهرتها "سمية الخشاب" ضد المدعي عليه "أحمد سعد".
وسبق وأن أجلت المحكمة نظر القضية 3 مرات؛ لتقديم المستندات من محامي الخصم، حيث وصلت الخشاب - حينها - إلى مجمع المحاكم، الذي يحمل اسم "محمد كُريم" مرتدية الزي الأسود، وبدخولها قاعة المحكمة، أدت القسم أمام هيئتها، وما أن تم الاستماع لأقوالها بطلب الاستمرار في الدعوي، غادرت مقرها على الفور.
ورفضت كل من "الخشاب"، ومحامي سعد، التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوة المقامة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين مرتين.
وطالبت "الخشاب" بالنفقة ومشتقاتها المالية، خلال فترة زواجها من سعد، وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة أوراق وتقارير طبية، تفيد بقيامه بالاعتداء عليها، مما تسبب في إجرائها عملية جراحية نتيجة تعنيفه لها..