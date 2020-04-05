الطيب في فيديو من منزله: الالتزام بتعاليم الدولة في مواجهة كورونا «فرض واجب»

أكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ضرورة الالتزام بكل الإرشادات والتعاليم الطبية والعلمية التي قدمها المسؤولون وأصحاب الاختصاص في وزارة الصحة والسكان والوزارات المختلفة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وشدد «الطيب»، في مقطع فيديو بثه عبر مصفحته الرسمية، مساء اليوم الأحد، على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات بين الأشخاص، والنظافة الشخصية، وعدم الاقتراب، وعدم المصافحة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتعاليم فرض واجب ومحتم.

وتابع: «على المواطنين أن يلتزموا التزامًا صارمًا لكل التعاليم التي تصدرها الوزارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان والتعاليم التي تصدرها الدولة، من التنظيم الاجتماعي أو الدراسي».

وكانت قد قالت هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر الشريف، إنَّ بعض ما يفعله بعض النَّاس نتيجة انتشار فيروس «كورونا» يتناقض مع النُّصوص الشَّرعيِّة، ويتعارض مع القواعد الفقهيَّة المقرَّرة.

وأضافت خلال بيانها الثاني بشأن مستجدات فيروس «كورونا»، أنه لم يَرد أمر من الشرع باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو الاستغفار، فقد ظهر الطاعون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ولم يأمر الناس بالاجتماع من أجل الدعاء أو الاستغفار أو الصلاة؛ لرفع هذا الوباء الخطير، وكل مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله.