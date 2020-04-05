وزير الاتصالات: مستمرون في عملنا حتى نصرف كل المعاشات ولا داعي للزحام

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة نجحت في صرف المعاشات لنحو 800 ألف مواطن اليوم، من مكاتب البريد ومن خلال 600 مدرسة ومركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أماكن الصرف حرصت على وضع المقاعد للمواطنين على مسافات بينية حتى لا يحدث تدافع أو أمر يؤدي إلى زيادة العدوى؛ في ظل وجود فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا: «مستمرون في عملنا حتى نصرف كل المعاشات ولا داعي للازدحام».

وأوضح أن بعض الأماكن القليلة شهدت تدافع من الأفراد أمام نوافذ الصرف؛ خوفًا من الإغلاق، لافتًا إلى أن كل أجهزة الدولة تتضافر لتقديم صورة تليق بالمواطن.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك تعاونًا ما بين الوزارة وهيئة البريد والمحليات والمحافظات، ووزارة التنمية المحلية، وأعضاء مجلس النواب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة؛ لتيسير الصرف والمساعدة في التنظيم لتوفير الخدمة للمواطنين.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن، قد أعلنت بدء صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل، في الأول من أبريل الجاري، من خلال منافذ الصرف البالغ عددها 4350 منفذا، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM التي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.