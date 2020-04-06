السلطات التركية تلزم المواطنين بارتداء الكمامات إجباريا

ألزمت السلطات التركية المواطنين على استخدام الكمامات في أماكن الازدحام لا سيما المواصلات العامة، في ظل الزيادة السريعة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت فرق شرطة إسطنبول بمراقبة تنفيذ إلزامية استخدام الكمامات في محطات مواصلات النقل المختلفة، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وتلتزم غالبية الناس في إسطنبول بوضع الكمامات، فيما تقوم فرق الأمن الخاص في المحطات بتوزيع كمامات لمن لا يملكونها.

وفي ولاية قونية (وسط)، راقبت الشرطة تنفيذ إلزامية وضع الكمامات، فيما وزعت فرق الأمن الخاصة كمامات على ركاب مواصلات النقل العام ممن لا يملكونها.

وأمس كشف مدير معهد الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض، عن معطيات تشير إلى أن "الفيروس يمكن في الواقع أن ينتقل عندما يتبادل الناس الحديث فقط، وليس عند السعال او العطاس فقط". لكنّ منظمة الصحة العالمية بدت حذرة في هذا الشأن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن حزمة تدابير جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأبرز تلك التدابير منع خروج ودخول السيارات من وإلى 31 مدينة، واستخدام كمامات في أماكن الازدحام لا سيما الأسواق والمحال التجارية، وفرض حظر التجول على من تقل أعمارهم عن 20 عاما.