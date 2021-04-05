جوجل تتيح الخدمات المدفوعة لحسابات أعمال «جيميل» لكل المستخدمين

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عملاق محركات البحث الإلكتروني، عن أن خدماتها المدفوعة الأجر والمتاحة لأصحاب الأعمال من خلال البريد الإلكترونىي"جي ميل"، والتي تتضمن عقد الاجتماعات الافتراضية وغرف الدردشة واللقاءات المصورة، ستكون متاحة لجميع المستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية بدون استثناء من خلال مدخل واحد.

وذكرت الشركة - في بيان لها نقله موقع "جادجيتس 360" الإلكتروني - إن الإمكانية الجديدة للحسابات الشخصية ل"جي ميل" ستساعد المستخدمين على التمتع بالعديد من الخواص التي كانت متوفرة للحسابات الخاصة بأصحاب الأعمال فقط بحيث يمكن من خلالها إنشاء المهام المختلفة وإرسال الإيميلات وعقد اللقاءات المصورة أو الدخول في غرف للدردشة.

وأضافت الشركة أن الإمكانيات الجديدة "للجي ميل" يمكن تفعيلها من خلال الخواص الخاصة بأجهزة الأندرويد ومستخدمي الصفحات الإلكترونية، ولم تشر الشركة ما إذا كانت هذه الخواص الجديدة متاحة لمستخدمي برامج الأبل أم لا. وأوضحت جوجل أن الهدف من إتاحة هذه الخواص لكل المستخدمين هو التيسير عليهم فى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالأعمال في ظل انتشار الحاجة للعمل من المنازل بسبب جائحة كورونا.