كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع بنسبة 29% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتسجل 1.19 مليار دولار في مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس أن "الإمارات العربية المتحدة" تعد أكبر الدول المستقبلة لمواد البناء من مصر خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 221 مليون دولار في مقابل 115 مليون دولار بنمو 93%، تليها "كندا" بقيمة 120 مليون دولار في مقابل 47 مليون دولار بارتفاع 153%.

وأشار إلى احتلال "إيطاليا"المركز الثالث بقيمة 113 مليون دولار في مقابل 132 مليون دولار بانخفاض 14%، لافتا إلى ارتفاع صادرات مواد البناء إلى"تايلاند" بنسبة 3244% لتسجل 34 مليون دولار في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وإلى"المملكة العربية السعودية" بنسبة 57% لتبلغ 98 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار، وفيما زادت إلى "إسبانيا" بنسبة 93% لتبلغ 71 مليون دولار في مقابل 37 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن صادرات مصر من مواد البناء ارتفعت إلى "غانا"بنسبة 350% لتسجل 25 مليون دولار في مقابل 6 ملايين دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية" بنسبة 59% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار، منوها بتراجع الصادرات إلى "ليبيا"، بنسبة 5% لتسجل 39 مليون دولار في مقابل 41 دولار.