مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد عدوان الاحتلال على المُصلى القبلي وطرد المرابطين منه

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، للمُصلى القبلي وطرد مُرابطين منه بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، واعتقال أكثر من 400 منهم.

وقال شهود عيان إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوسا تلمودية في باحاته.

وكانت، قوات الاحتلال اقتحمت مجددا، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم، إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع الفصح اليهودي الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس يوم الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر أبريل الجاري.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف "عطروت" للتحقيق.