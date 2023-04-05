إطلاق تسعة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل أحدها يصيب مصنعًا

أُطلقت صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في المناطق السكنية الإسرائيلية القريبة من القطاع وفي سديروت.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، أن دوي صفارات الإنذار سُمع بعد 20 دقيقة في مناطق أخرى في المجلس الإقليمي "شعار هانيجيف".

وأعلنت بلدية مدينة سديروت سقوط أحد الصواريخ قرب مصنع بالمدينة، لكنه لم يسفر عن إصابات ولكنه ألحق أضرارا بالمصنع.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الرشقة الأولى كانت مكونة من خمسة صواريخ جرى اعتراض أربعة منها بالدفاعات الجوية، فيما تضمنت والرشقة الثانية، أربعة صواريخ، وسقطت في مناطق مفتوحة.

وجاء إطلاق الصواريخ في أعقاب قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى بعد اقتحامه وإطلاق قنابل الغاز والصوت على المصلين في المصلى القبلي وإحداث تلفيات به.