قال الفنان محمد صبحي، إن الهدف من جميع الأمصال واللقاحات في العالم؛ هو تقليل السكان، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من أمصال الكورونا؛ يسبب العقم.

وأشار خلال لقاء مع برنامج «vip» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة «هي»، مساء الثلاثاء، إلى تبني وسائل التواصل الاجتماعي؛ الدعوة إلى المثلية الجنسية والترغيب والدفاع عنها، معقبا: «السوشيال ميديا بتسرب كل المواد التي تحببك في المثلية الجنسية علشان الراجل يتجوز راجل والست تتجاوز ست».

وأكد أن الهدف من ذلك؛ هو الحد من معدلات الزيادة السكانية، حيث أن المثليين لا يتكاثرون، موضحا أن هذا الأمر يقع ضمن المخطط الماسوني لـ «مشروع المليار الذهبي»، الذي يستهدف إبادة 7 مليارات نسمة من على قيد الحياة، والإبقاء مليار واحد فقط.

واستشهد مدللا رأيه بحديث رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس مالك شركة مايكروسوفت، عن التنبؤ بفيروس كورونا قبل ظهوره بـ 5 سنوات، كما تنبأت الولايات المتحدة الأمريكية عن الإيدز قبل ظهوره بـ 8 سنوات، لافتا في الوقت ذاته إلى تجهيزها عقارات علاج الإيدز فور ظهور الفيروس وبيعها في جميع أسواق دول العالم.

وتابع: «كلما انتشر الإيدز في العالم؛ جمعت هذه الشركات المليارات»، مؤكدا أن الله -عز وجل- خلق الكون جميلا وترك الحرية للإنسان للسمو بذاته، ولكن الحقيقة أنه لا يكون عدو للإنسان سوى الإنسان نفسه.

https://www.youtube.com/watch?v=PmoDbEaMyZE