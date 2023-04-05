 الهلال الأحمر: 6 إصابات في اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر: 6 إصابات في اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

سارة أحمد:
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 10:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 10:32 م

أكد الهلال الأحمر في القدس المحتلة قبل قليل، وقوع 6 إصابات في اقتحام القوات الإسرائيلية الثاني للمسجد الأقصى، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، قبل قليل، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا".

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