إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل وسط توتر في المسجد الأقصى

قالت مصادر فلسطينية إن دوي انفجارات سمع في قطاع غزة ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وسط توتر في المسجد الأقصى في شرق القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة جراء تصدي القبة الحديدية الدفاعية لقذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية 4 منها، تبع ذلك رصد إطلاق 4 قذائف إضافية سقطت في منطقة مفتوحة، لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية نحوها.

جاء ذلك بينما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أكثر من 240 فلسطينيا بالاختناق ورضوض واعتقال عشرات آخرين في مصادمات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اقتحامها المصلى القبلي في المسجد الأقصى لإخراج المعتكفين بداخله.