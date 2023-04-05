المغرب تدين اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم

أدانت المغرب، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الشئون الخارجية المغربية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس المحتلة والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة.

وأضافت: "تؤكد المملكة المغربية رفضها لمثل تلك الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة".