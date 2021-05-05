قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إن يخشى خطيئة الظلم وعدم الإنصاف، مشيرًا إلى أن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، كان له فضل كبير عليه وهو السبب فيما وصل إليه الآن.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد القيمة والكبرياء للرئيس الأسبق محمد نجيب.

وعن اتهام البعض له بالنرجسية، تابع: «لو الإمساك بأدواتي وثباتي وموقفي الصلب وجنوحي إلي منهجية في الاشياء فأنا مغرور للغاية»، مؤكدًا أنه كان يقدر الكتاب الأخرين في زمنه.

وذكر أن صحفي الزمني الحالي ما زالوا يبنون أنفسهم بعد، مضيفًا أن الكاتب الصحفي رشح نفسه لصفوت الشريف ليكون رئيس تحرير بدلًا منه.

وأشار إلى أن فطنته وكاريزمته وسؤاله هو ما يميزه، ولا يمكن الطمع في تلك الصفات من قبل الأخرين أو تقليدها لأنها هبة من الله، راويًا أن الإعلامي عمرو أديب استضافه ذات مرة وأحضر له أطفالًا في عمر الـ 11 عامًا ليقلدوه.

وأوضح أنه «بأدواته يهزم التخلف ويبصر الناس وينير الطريق أمام المكفوفين إحساسًا»، لافتًا إلى أن ابنته حنان مفيد فوزي هي من ورثت خبرته في الحوار، إلا أنها تفتقر للـ «الخربشة» التي يمتلكها هو.