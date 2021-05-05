 وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 4:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 4:08 ص

 أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سورية.

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