وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سورية.