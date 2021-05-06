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بدءا من الخميس.. الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والتابعة للوزارة لمدة أسبوعين

السيد القصير، وزير الزراعة
السيد القصير، وزير الزراعة
يارا صابر
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 11:47 م

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأصدر القصير، في بيان له، اليوم الأربعاء، توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة.

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