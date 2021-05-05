ارتفاع أرباح ويسترن يونيون خلال الربع الأول

أعلنت شركة خدمة تحويل الأموال الأمريكية ويسترن يونيون اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 8ر181 مليون دولار بما يعادل 44ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 7ر176 مليون دولار بما يعادل 42ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح تعادل 45ر0 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول زادت بنسبة 7ر1% سنويا إلى 21ر1 مليار دولار مقابل 19ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.