نتنياهو يفشل في أحدث محاولة لتشكيل حكومة إسرائيلية

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فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية الرابعة في البلاد خلال عامين.

وانتهت مهلة تشكيل الحكومة بحلول منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وربما يمنح الفشل الأخير معارضي نتنياهو الفرصة لإنهاء حقبة حكم رئيس الوزراء /71 عاما/.

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية عميقة، ولكن في الوقت الحالي يظل نتنياهو على رأس حكومة انتقالية.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ 12 عاما، مما يجعله أطول رئيس وزراء بقاء في الحكم في تاريخ البلاد.

ويواجه حاليا محاكمة بتهمة الفساد، لكنه ينفي الاتهامات الموجهة ضده.

ومن المتوقع أن يعين الرئيس رؤوفين ريفلين زعيم المعارضة يائير لبيد من حزب يش عتيد "هناك مستقبل" الوسطى لتشكيل حكومة اليوم الأربعاء.

غير أن مراقبين يشككون في قدرة لبيد أيضا على تشكيل حكومة بسهولة.

ولا يستبعد إجراء انتخابات خامسة. وإذا حدث ذلك، ربما تتاح لنتنياهو أيضا فرصة البقاء رئيسا للوزراء.