أوكرانيا: روسيا خرقت وعدا بوقف لإطلاق النار في مجمع ‎آزوفستال

صرح قائد عسكري أوكراني، بأن روسيا خرقت وعدًا، بوقف لإطلاق النار في مجمع ‎آزوفستال، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، فتح ممر إنساني بهدف إجلاء المدنيين من مصنع «آزوفستال» يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

وقال بيان صادر عن مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية في بيان، صدر اوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستفتح في 5 و6 و7 مايو، ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع «آزوفستال» للمعادن في ماريوبول.

وأوضح مقر العمل الإنساني أنه خلال الفترة المحددة، توقف القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الانفصالية، الأعمال القتالية من جانب واحد، وانسحاب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب المدنيين في أي اتجاهات يختارونها، سواء إلى الأراضي الروسية أو التابعة للاتحاد الروسي وإلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف.