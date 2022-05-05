 الهجمات الروسية تعطل خدمات السكك الحديدية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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الهجمات الروسية تعطل خدمات السكك الحديدية في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 5:24 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 5:24 ص

قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن الهجمات الروسية على نظام السكك الحديدية عطلت بشدة خدمات القطارات في أوكرانيا.

وتأخر نحو 20 قطارا للسفر لمسافات طويلة لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة، وفقا لتقييم أجرته شركة تشغيل السكك الحديدية.

وكتب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني ، أندريه يرماك ، على تيليجرام: "تحاول روسيا تدمير لوجستياتنا لأنها لا تستطيع هزيمتنا في الميدان".

وأكد وقوع هجوم على منشأة للسكك الحديدية في وسط مدينة دنيبرو.

وتشير مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على الإنترنت إلى أن جسرا للسكك الحديدية عبر نهر دنيبرو الواسع قد أصيب بالقصف هناك. وقالت السلطات المحلية إن خدمة القطارات توقفت في الموقع.

وتستخدم روسيا الهجمات على خطوط السكك الحديدية في محاولة لوقف إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

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