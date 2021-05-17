الري: رصد وإزالة تعديات على النيل في 5 محافظات خلال إجازة العيد

عبد العاطي: التصدي بحسم للتعديات يستهدف حسن إدارة وصيانة المنظومة المائية

إزالة ٥٦ ألف حالة تعدٍ على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع

أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة حوالي ٥٦ ألف حالة تعدي على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات، ضمن حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية كافة.

وأشار بيان لوزارة الري، الخميس، إلى رصد ووأد عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج خلال إجازة عيد الفطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ولفت إلى رصد عدد من المخالفات بالقاهرة الكبرى، مثل: إقامة سور مخالف من المباني بالطوب في الوراق، وتشوينات على مرسى بالعجوزة دون استكمال الترخيص اللازم، كما رصدت الوزارة حيوانات نافقة بالبر الغربي لجزيرة المنيل وبجوار جزيرة المعصرة في محافظة القاهرة، وتعاملت معها على الفور، وانتشالهم بمعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى.

كما رصدت أجهزة الوزارة تجهيز أحد المواطنين في محافظة المنيا للبدء في إنشاء مبنى مخالف، وأبلغت الجهات الأمنية وأوقفت الأعمال وبدأت في إزالة التعدي.

وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية، مضيفًا أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية أو أملاك الري.

وأوضح أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، مواصلة أجهزتها كافة تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.