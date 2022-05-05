 مصرع شاب أسفل عجلات القطار بكفر الزيات - بوابة الشروق
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مصرع شاب أسفل عجلات القطار بكفر الزيات

علاءشبل
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 2:51 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 2:51 م

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه أسفل عجلات قطار "كفر الزيات –منوف"، بالقرب من محطة سكك حديد كفر الزيات، أثناء عبوره القضبان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار كفر الزيات منوف، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب ويدعي "محمد.ع" 21 سنة القضبان بالقرب من محطة سكك حديد كفر الزيات، دهسه القطار ولقي حتفه في الحال.

تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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