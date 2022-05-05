عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد رفع قوات الاحتلال أعلام الاحتلال الإسرائيلي، على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي وقت سابق، اقتحم نحو 600 مستوطن صباحا المسجد الأقصى المبارك، على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، ورفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.

وبالتزامن مع الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى بالدّفع والضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصروا الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع إصابات عدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 مواطنا قرب باب المطهرة بينهم مسعفة، كما أبعدت سيدة جزائرية ومسنا عن الأقصى، حيث أخرجتهما من «باب السلسلة».