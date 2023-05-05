تامر أمين: أنغام نعمة كبيرة لازم نشكر ربنا عليها ولابد من تكريمها

وجه الإعلامي تامر أمين، التحية للفنانة أنغام، وذلك لحفاظها على أدائها وموهبتها الفنية، واحترامها لفنها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، قائلًا: «أنغام صوت ميتكررش، واحساس ميتكررش هي موهبة ونعمة كبيرة لازم نشكر ربنا عليها، لا عمرها مشيت مع الموجة ولا أعمل مهرجانات عشان ده اللي سالك»-بحسب وصفه.

وتابع حديثه: «طول عمرها زي قضيب القطر ماشية عليه بمنتهى الاستقامة، والنهاردة الطرب الأصيل والفن بيكافئها».

ووجه حديثه للفنانين الشباب، بضرورة أخذ الفنانة أنغام قدوة لهم، لأنها تصلح أن تكون قدوة فهي لم تتلون ولم تتغير وظلت تغني ما هي مقتنعة به من فن وطرب وكلمة محترمة تغذي العقل والروح.

وذكر أنها من الفنانات اللاتي تحترمن أنفسهن، ولم تدخل في مشاكل مع أحد ولم تسيئ لأحد، ولم تتعرض لإهانة أو إساءة لأحد، مؤكدًا أنها تستحق التكريم.

وعقب: «لما شفت حفل تكريم أنغام في الرياض، غيرت على بنت بلدي قلت إن بلدها أولى بتكريمها، ومينفعش تتكرم في كل بلد وبلدها تنساه، لأنها مدرسة فنية متكاملة»-بحسب وصفها.

يذكر أن الفنانة أنغام، أحيت حفل «ليلة صوت مصر»، في العاصمية السعودية الرياض، شهر مارس الماضي، وذلك ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي على مسرح أبو بكر سالم.

وشارك الفنانة أنغام العديد من المطربين المصريين والعرب، الغناء على المسرح، وهم الفنانة أحلام، محمد حماقي، تامر عاشور، ومطرب الراب ويجز.