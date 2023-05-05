الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة منددة بجرائمه في شمال غرب الضفة الغربية

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية، بشمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها 5 أشخاص بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

كان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أمس الخميس، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في محافظة نابلس، بشمال الضفة.

وفي غضون ساعات قليلة من الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال الرصاص على فتاة فلسطينية عند حاجز "حوارة" في جنوب المحافظة، ما أدى إلى استشهادها.