مصطفى بكري يوضح تصريحاته حول علاقة اتحاد قبائل سيناء بالقوات المسلحة

رد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، على تساؤلات الناس حول تصريحه الأخير، عن علاقة اتحاد القبائل العربية بالقوات المسلحة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، «أنا كنت بتكلم عن اتحاد قبائل سيناء وقلت إن اتحاد قبائل سيناء كان يواجه الإرهاب، وهذا الاتحاد (اِعتبره) فصيل من فصائل القوات المسلحة؛ أي بمعنى أنه ليس فصيلا، مسألة (اِعتبره) بمعنى أن هذا الاتحاد كان يمارس دور في مواجهة الإرهاب خلف قيادة القوات المسلحة».

وطالب «بكري» بعرض الفيديو على الهواء دون بتر أجزاء من تصريحاته، وبعد عرضه تابع حديثه: «أنا قلت (اِعتبره) لم أنسب الكلام لاتحاد القبائل العربية، كما هو واضح في الفيديو، ونسبت الكلام لاتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة ».

وشدد أن حديثه لم يكن مقصودا به اتحاد القبائل العربية الذي تم تدشينه مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا الاتحاد مدني ولا علاقة له بالقوات المسلحة، قائلا: «ثم رديت على كلام البعض، قلت عندما يقف الشعب وراء قواته المسلحة تعبروه ميليشيا؟! إذن لم يكن الحديث مقصودًا به اتحاد القبائل العربية الذي دشن أول أمس، هذا ليس اتحاد فصيل من فصائل القوات المسلحة، هذا الاتحاد مدني ولا علاقة له بالأمر».

وأكد أن جميع ما قاله كان يتعلق باتحاد قبائل سيناء، لافتا أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي قام ببتر كلمة «سيناء» من تصريحاته وعرض الجزء الآخر فقط، قائلا:«كل الكلام كان يقال عن اتحاد قبائل سيناء بتروا كلمة اتحاد قبائل سيناء، وعرضوا الجزء الآخر وبتروا الكلام عن أن الشعب يقف خلف قواته المسلحة».

وواصل حديثه: «دي لعبة بتتلعب أمر طبيعي، أنا أعرف تماما ماذا أقول وبقول أن اتحاد قبائل سيناء كان يتعاون مع القوات المسلحة، واِعتبره يا سيدي فصيل من فصائل القوات المسلحة، ثم أردفت بعد ذلك الشعب واقف خلف قواته المسلحة».