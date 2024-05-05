تصدرت نتائج برنامج هجرة التنوع "اللوتري" الأمريكي محركات البحث العالمية بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، نتائج الفائزين بقرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة.

ولكن، ماذا نعرف عن برنامج تأشيرة هجرة التنوع الأمريكية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية هو قرعة سنوية، تديرها وزارة الخارجية الأمريكية، للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الكونجرس.

ووفقا لموقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، فقد أنشأ قانون الهجرة لعام 1990 برنامج تأشيرة التنوع، والذي يوفر ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي.

ويسمح البرنامج لأولئك من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة؛ للدخول للحصول على فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة للولايات المتحدة.

لماذا سمي بهذا الاسم؟

لوتري "Lottery" هو مصطلح إنجليزي يعني بالعربية "اليانصيب"، وسمي البرنامج بهذا الإسم نظرا لأنه يقوم على مسابقة يانصيب سنوية، يقدم فيها للمشاركين فرصة الحصول على "بطاقة خضراء"، تمنحهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فاللوتري مصرح به من قبل الكونجرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، وتدار القرعة فيه سنويًا بما يسمح للفائزين بممارسة حياة طبيعية في الولايات المتحدة بالعمل أو الدراسة أو العيش، ويشار عادة إلى تأشيرة التنوع باسم "Diversity visa".

ويحصل حاملو "البطاقة الخضراء" كذلك، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، على امتياز السفر بحرية من وإلى الولايات المتحدة، كالمقيمين الدائمين على الأراضي الأمريكية، كما يحق لهم العمل بشكل قانوني والحصول على مزايا مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وخدمات المساعدة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي "البطاقة الخضراء" التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية دون فقدان جنسيتهم الأصلية، وعادة ما تكون هذه البطاقات صالحة لمدة 10 سنوات ويمكن تجديدها بسهولة من خلال إجراءات بسيطة.

كيف يتم اختيار الفائزين؟

يتم اختيار الفائزين في تأشيرة هجرة التنوع الأمريكي سنويًا بالقرعة بعد ترشيح المشاركين الذين تنطبق عليهم عدة شروط ضرورية لقبول الهجرة وهي كما نشرها الموقع الإلكتروني لحكومات الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يجب على المتقدم أن يكون قد أكمل 12 عامًا من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، أي ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية.

ويجب أن يكون لديه ما لا يقل عن سنتين من الخبرة العملية خلال السنوات الخمس الماضية في مهنة مؤهلة، ويجب على المتقدم إكمال نموذج الدخول الإلكتروني للبرنامج بدقة.

ولن يتم قبول الإدخالات غير المكتملة أو غير الصحيحة، فيما لا توجد تكلفة لإرسال نموذج الاشتراك عبر الإنترنت، ولكن من الضروري استخدام متصفح محدث لإجراء عملية تسجيل سلسة.