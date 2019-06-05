وزير الخارجية التونسي يزور نيويورك لحضور التصويت على الأعضاء الجدد بمجلس الأمن

يقوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بعد غد بزيارة عمل إلى نيويورك، بمناسبة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتخاب الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة من (2020 - 2021)، ومن ضمنها تونس.

ومن المنتظر أن يجري وزير الشؤون الخارجية التونسي - خلال الزيارة التي ستستمر حتى 11 يونيو الجاري، وفقا لبيان صادر عن الخارجية اليوم الأربعاء - مشاورات مع كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لاستعراض أولويات تونس خلال فترة عضويتها والتعريف بالدور الذي ستقوم به والقضايا التي ستحظى لديها بالأولوية.

وتسعى تونس للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كبلد غير دائم - للمرة الرابعة في تاريخها - وستعمل على التركيز على الأولويات المتعلقة خاصة بتعزيز السلام في العالم والتسوية السلمية للنزاعات إلى جانب تعزيز مكانة المرأة والشباب ودعم عمليات حفظ السلام وتعزيز التنمية والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات العالمية الجديدة في العالم.