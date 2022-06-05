 ويجز يدعم القضية الفلسطينية في أولى حفلاته بالعاصمة الفرنسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ويجز يدعم القضية الفلسطينية في أولى حفلاته بالعاصمة الفرنسية


نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 12:20 م

أحيا مغني الراب ويجز، مساء أمس، حفله الأول في باريس، وأظهر خلاله دعمه للقضية الفلسطينية، حيث خرج على جمهوره مرتديا علم فلسطين.

ونشر ويجز، صورة من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها مرتديا لعلم فلسطين على ظهره، وعلق عليها قائلا: «ما كنتش متخيل إني هشوف جمهور زي دا في باريس، بجد مبسوط بيكم قوي ومش قادر استنى المرة الجاية».

يشار إلى أن ويجز طرح مؤخرا أغنيتي «البخت» والتي حققت ما يقرب من 92 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، كما طرح أغنية «بعودة يا بلادي» من فيلم «كباتن الزعتري»، والتي تجاوزت مشاهداتها 13 مليون مشاهدة على «يوتيوب».


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