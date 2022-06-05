فلسطين: عدم ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي يشعل حريقا لن ينجو منه أحد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة، تواصل تعميق أركان الكيان اليهودي الإرهابي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، لافتة إلى أنها توفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية، ما دام يخدم أهدافها الاستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية.

وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد، أن «دولة الاحتلال تتغاضى بشكل رسمي عن أية ارتدادات سلبية لهذا الكيان الإرهابي على المجتمع الإسرائيلي نفسه، ما دام يشكل رأس حربة في تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية، الرامية لضم الضفة الغربية، وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية».

وأكدت أن «اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية، تجمع عليها دولة الاحتلال، وتأخذ بيدها بحماية جيش الاحتلال، لتطويرها من حالات فردية إلى اعتداءات جماعية منظمة تشرف عليها الدولة بمؤسساتها الرسمية، وتعمق من وجودها على جبال وتلال وهضاب الضفة الغربية، وتوفر لها كامل مساحة المنطقة المصنفة "ج" كفضاء لنموها وتوسعها، في عملية إعدام ميدانية متدحرجة لحلم إقامة الدولة الفلسطينية».

ورأت أن ميليشيات المستوطنين العاملة في الضفة، باتت تتحكم بزمام الأمور وسرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وعمليات التطهير العرقي، تحت رعاية منظومة عسكرية توفر لها الحصانة والحماية للإفلات من أي عقاب.

وذكرت أن «هذا ما تشهده عموم المناطق المصنفة (ج) بشكل يومي، خاصة في القدس والخليل والأغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب نابلس وغيرها، في توزيع واضح للأدوار مع جيش الاحتلال منذ اللحظات الأولى للبدء في تنفيذ هذه المخططات، في ظل إسناد وحماية قضائية إسرائيلية تصدر قراراتها فقط لخدمة هذه المخططات، وبعيدا عن أي قانون أو مبادئ أو أخلاق، كما هو الحال مع قرار قضاة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا».

وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج تعميق الكيان اليهودي الإرهابي القائم في الضفة الغربية المحتلة، وتحذر من تداعيات عنصريته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق الحلول السياسية للصراع.

وأكدت أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على دولة الاحتلال؛ لتفكيك هذا الكيان، ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى إشعال حريق لن ينجو منه أحد.