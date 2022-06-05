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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سيدتين من محيط المسجد الأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:09 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:09 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سيدتين من محيط المسجد الأقصى، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدتين نفيسة خويص، ورائدة سعيد، خلال خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق، اقتحم 500 مستوطن، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في المسجد القبلي.

وأفادت «وفا» بأن نحو 539 مستوطنا، اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي استبقت الاقتحامات بمحاصرة المصلين في المصلى القبلي، وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية، وانتشرت في باحات المسجد لحماية لاقتحامات والمقتحمين، الذين أدى بعضهم ما يعرف بالسجود الملحمي حسب طقوسهم التلمودية، في سابقة تاريخية.

وأضافت، أن المعتكفين الذي لبوا نداء الأقصى، وتصدوا لجنود الاحتلال، برفع العلم الفلسطيني وبالتكبيرات.

وكانت جماعات «الهيكل» المزعوم قد دعت الأسبوع الماضي لتكثيف الاقتحامات، في الخامس والسادس من يونيو الجاري، لمناسبة ما يسمى عيد «نزول التوراة».

وردا على تلك الدعوات، انطلقت دعوات مقدسية لشد الرحال للأقصى، والتواجد فيه منذ ساعات الفجر للتصدي للاقتحامات، والرّباط فيه.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس حسب التقويم الميلادي.


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