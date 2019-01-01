أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة وجريزمان

أصدر أتلتيكو مدريد الإسباني بيانًا للرد على تصريحات رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي أكد خلالها اهتمامه بضم الفرنسي أنطوان جريزمان وأنه بدأ مفاوضاته مع الروخي بلانكوس بهذا الصدد.

وقال أتلتيكو خلال البيان الذي أصدره عبر موقعه الرسمي:"بعد التصريحات التي قالها رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، عن لاعبنا أنطوان جريزمان يرغب أتلتيكو مدريد في أن يفصح عن الآتي: أخبر جريزمان في 14 مايو ميجيل أنخيل خيل (المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد) ودييجو بابلو سيميوني (المدرب) قراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم".

وأضاف النادي المدريدي قائلا: "في الأيام اللاحقة على هذا اللقاء علم أتلتيكو مدريد أن نادي برشلونة لكرة القدم واللاعب توصلا لاتفاق في مارس الماضي وتحديدا بعد مباراة العودة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وعلمنا أنهما كانا يتفاوضان بشأن بنود التعاقد منذ منتصف فبراير".

وتابع أتلتيكو مدريد في بيانه قائلا: "فيما يتعلق بتصريحات الرئيس بارتوميو التي قالها اليوم نرغب في أن نؤكد أنه بالفعل عقد اجتماع أمس بين ميجيل أنخيل خيل والرئيس التنفيذي لبرشلونة، أوسكار جراو، بناء على طلب من برشلونة.

وأعرب السيد جراو عن رغبته في تأجيل دفع قيمة الشرط الجزائي الخاصة باللاعب التي تقلصت من 200 إلى 120 مليون يورو في أول يوليوأتلتيكو مدريد رد بالرفض بعد أن أدرك أن نادي برشلونة لكرة القدم واللاعب افتقدا الاحترام للنادي وجماهيره على حد سواء".

وأكمل: "وعلى ضوء هذا طالب أتلتيكو مدريد اليوم اللاعب بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع نادينا وأن يحضر يوم الأحد المقبل إلى النادي من أجل بدء الاستعدادات للموسم المقبل مع باقي زملائه".