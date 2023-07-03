بدأت القوات الإسرئيلية في الانسحاب من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، بحسب مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك استمر سماع أصوات الانفجارات وإطلاقات الرصاص عبر المخيم، حسب التقارير الواردة من هناك.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن مدنيا فلسطينيا استشهد بالرصاص، بينما أدت غارة جوية منفصلة إلى إصابة 3 آخرين.

يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي استمر يومين، أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي في جنين و12 شهيدا فلسطينيا و140 مصابا.

- 58 شهيدا في جنين وحدها في 6 أشهر فقط

وثق مركز المعلومات الفلسطيني، استشهاد 151 فلسطينيا منذ يناير وحتى مايو 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، بينهم 28 طفلا، وأوضح أن 117 فلسطينياً استشهدوا في الضفة والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، بينهم 22 طفلا دون سن الـ18.

وتصدرت جنين مدن الضفة بأعداد الشهداء، حيث استشهد 41 من أبنائها، تلتها نابلس التي قدمت 32 شهيداً، وتساوت أعداد الشهداء في أريحا والخليل بـ9 شهداء. وجاء الباقي من القدس المحتلة، وقلقيلية، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وسلفيت، وطوباس.

وفي شهر يونيو الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب عشرات آخرين بجروح، خلال عملية عسكرية كبيرة نفّذها في مخيم جنين للاجئين، تخللها في سابقة منذ عقود، قصف صاروخي من المروحيات، إضافة إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة 7 عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح.

ويطلق الفلسطينيون على شهداء جنين "أقمار جنين"، حيث بلغ عدد الشهداء بها وحدها منذ بداية العام وحتى اعتداء اليوم 58 شهيدا.

كلهم شهداء.. أقمار مخيم جنين هذا الصباح pic.twitter.com/ydp5Gd5Wou — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 3, 2023

- لماذا جنين؟

تقول الدكتورة حنان سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، إن الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمخيم لم يستهدف شباب المقاومة فقط، ولكن المدنيين أيضا بما يخرق قوانين حقوق الإنسان، بالإضافة لذلك، اقتحمت إسرائيل مخيم جنين بزعم اختباء بعض الأشخاص الذين نفذوا بعض العمليات في الداخل الإسرائيلي.

وأوضحت سكين، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن خيم جنين له وضع خاص، لأن المقاومة الموجودة به تتكون من شباب صغير نشأ ما بعد الانتفاضة الثانية بعد عام 2000، ولديهم خبرات عالية في عمل كمائن للاحتلال.

وأضافت أن شباب جنين لديهم تقنيات بسيطة يمكنها تعطيل جيش الاحتلال وتكبيده خسائر، مثلما فعلوا شهر يونيو الماضي، عندما جهزوا كمينا لتعطيل العربات التي كانت تستعد لاقتحام المخيم، ولفتت إلى أنه في نفس الوقت لا يمكن قصر المقاومة في جنين، ولكن غزة أيضا لها دور كبير في المقاومة.

وذكرت أن المقاومة في جنين موحدة تتجاوز فكرة الأحزاب والانقسامات، لأن الشعب الفلسطيني أدرك أن الانقسام أحدث خسائر أكبر من الاحتلال، وهو ما يجعلها مقاومة قوية وفريدة من نوعها، تؤرق إسرائيل، خاصة مع تزايد العمليات في عمق إسرائيل مؤخرًا.