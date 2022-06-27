مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

شهدت مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة "بيت أمر" الأشد اضطرابًا شمال الخليل، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وصفت إصابتهما بالمتوسطة. وأطلق مستوطن الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.

وفي مخيم "العروب"، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم عقب مسيرة جماهيرية شارك فيها عدد كبير من أهالي المخيم للتنديد بعدوان الاحتلال على مدينة "جنين" ومخيمها.

وأصيبت أربع نساء بجروح جراء صدم سيارتهن من قبل آلية تابعة لجيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة يطا جنوب الخليل، ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المُصابات، وتم نقلهن بواسطة إسعاف الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل "بيت عنون" شمال شرق الخليل، ومنعت حركة المواطنين، واندلع على أثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.