قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق 5 قذائف من القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغار الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد إطلاق خمس قذائف من القطاع باتجاه منطقة سديروت في جنوب إسرائيل ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية: "استهدفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ موقعا يتبع للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع".

وأضافت: "كما قصفت الطائرات موقع البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ الارتجاحية".

وأدت الغارات إلى وقوع أضرار مادية بالمواقع المستهدفة دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية، وفقا للوكالة.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من سحب الجيش الإسرائيلي قواته من مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد عملية عسكرية واسعة استمرت يومين.

وتم اعتراض الصواريخ الخمسة من قبل القبة الحديدية. وأصيب منزل في سديروت بشظايا أحدها، وفقا لبلدية سديروت. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ودوت أصوات انفجارات في قطاع غزة ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء إطلاق خمس قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وجاء هذا التطور بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين بعد العلمية التي خلفت 12 قتيلا فلسطينيا وعشرات الجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش انسحبت عند منتصف الليلة من مخيم جنين بينما تظاهر مئات الفلسطينيين في المخيم

وسط إطلاق مفرقعات نارية ورفع الأعلام الفلسطينية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة آخر برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين قبيل بدء عملية الانسحاب.