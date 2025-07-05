رئيس لبنان: التنسيق مع سوريا مستمر بشأن قضايا مشتركة

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أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، وجود تنسيق مستمر مع نظيره السوري أحمد الشرع، بشأن عدد من القضايا المشتركة، محذرا من محاولات "أعداء الداخل" اللعب على الوتر الطائفي.

جاء ذلك خلال استقباله وفد "التوازن الوطني" (تحالف يضم صحفيين وناشطين سياسيين مستقلين)، في قصر بعبدا شرق بيروت، حيث تحدث باسم الوفد رئيس تحرير صحيفة "اللواء" اللبنانية صلاح سلام، حسب بيان عن الرئاسة.

وقال عون، إن "الطائفة السنية هي رمز الاعتدال في الداخل وتشكل عمق الانتماء للمحيط العربي والخارج"، وفق وكالة الأناضول.

وحذر من "أعداء الداخل الذين يسعون إلى تأجيج التوترات الطائفية خدمة لمصالح خارجية"، وفق البيان.

ونفى صحة الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن دخول مجموعات مسلحة إلى لبنان أو وجود استعدادات لاقتحامات على الحدود اللبنانية السورية.

وقال الرئيس اللبناني إن "هناك تنسيقا مستمرا مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن العديد من القضايا المشتركة".

والأربعاء، ذكرت صحيفة "الأخبار" القريبة من "حزب الله" أنّ عدّة جهات أمنيّة رسمية لبنانية تلقّت معلومات استخبارية تفيد بدخول مجموعات من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى لبنان.

والثلاثاء، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار.

ودعت قيادة الجيش اللبناني وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود وعدم نشر أخبار تؤدي إلى توتر داخلي.