 مقتل 12 شخصا إثر انفجار قنبلة شمالي أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 12 شخصا إثر انفجار قنبلة شمالي أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 6:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 6:15 م

لقى ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم، من جراء انفجار لغم مزروع على جانب الطريق بمحافظة بَغلان، الواقعة شمالي أفغانستان.

وقال عضو سابق في المجلس المحلي للمحافظة، محبوب الله غفاري - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن الضحايا كانوا أقاربه وأن الحادث وقع بمنطقة على الطريق السريع بين محافظة بغلان، ومدينة سمنكان، حيث إن السيارة اصطدمت بلغم مزروع على جانب الطريق.

وأشار غفاري إلى أنه وموكبه كانوا في طريقهم إلى مدينة مزار الشريف عاصمة محافظة بلخ، الواقعة شمالي البلاد.

وأوضح مسئولون، أن من بين الضحايا القتلى من جراء الحادث، حراس شخصيين لغفاري وأقاربه.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة، بما في ذلك حركة "طالبان"، مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

غير أن مسؤولي أمن محليين قد أفادوا باعتداء حركة طالبان على قوات الأمن في منطقة على أطراف محافظة بغلان، ما أسفر عن مقتل فردين من قوات الأمن.


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