وزير الخارجية البريطاني لدياب: مستعدون لتقديم مساعدات طبية

‏‎نقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن وكالة الأنباء «رويترز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تحدث إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، وأبدى استعداد بلاده لتقديم مساعدات طبية والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.