الحكومة الألمانية تؤيد مبدئيا خطة رابطة الدوري لعودة الجماهير

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء تأييدها المبدئي لخطة رابطة الدوري الألماني لإعادة الجماهير إلى الاستادات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن قطاع الرياضة، اليوم إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الرابطة " خطوة جديرة بالترحيب".

وفي سياق متصل، رحب متحدث باسم وزارة الصحة بالخطة، مشيرا إلى أن المهم الآن هو التنفيذ الفعلي لهذه الخطة على الأرض بالتنسيق مع السلطات والأندية، وطالب بمراعاة معدلات الإصابة في كل منطقة خلال تنفيذ هذه الخطة.

كانت غالبية أندية كرة القدم الألمانية اتفقت أمس الثلاثاء على حزمة تدابير اقترحتها رابطة الدوري بهدف إعادة الجماهير إلى الملاعب في دوري الدرجتين الأولى (البوندسليجا) والثانية، بعدد قليل.

وتتضمن النقاط الأساسية في هذه التدابير حظر بيع المشروبات الكحولية أثناء المباريات، وإلغاء أماكن وقوف الجماهير، بالإضافة إلى استبعاد حضور جماهير الفريق الضيف، بالإضافة إلى تطبيق نظام على الإنترنت لتوفير تذاكر شخصية بغرض تتبع سلسلة العدوى في ظل جائحة كورونا.