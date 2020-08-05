مؤسسة النفط الليبية ترحب بدعم أمريكا

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت المؤسسة المملوكة للدولة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على إنتاج النفط الليبي، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة من المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة التي تحتكر إنتاج وتصدير النفط والغاز الليبي.

وكان البيت الأبيض، دعا عبر تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية على تويتر أمس إلى حل بدون استخدام السلاح في سرت وإعادة فتح قطاع النفط فورا.

يذكر أن أغلب إنتاج النفط الليبي توقف منذ السابع عشر من يناير هذا العام على إثر قيام قبائل داعمة للمشير خليفة حفتر بإقفال حقول وموانئ نفطية في شرق ووسط وجنوب البلاد، بحجة التوزيع غير العادل للعائدات النفط الليبي، بحسب زعمها.

وقدرت مؤسسة النفط في آخر حسابات منشورة خسائر إيقاف الإنتاج والتصدير التراكمية ب 8ر7 مليار دولار أمريكي.