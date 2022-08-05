هنية: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات بعد استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وقيادي في الجهاد الإسلامي

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء اليوم الجمعة، أن "الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات" عقب غارات إسرائيل على قطاع غزة التي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي.

وأدان هنية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة واغتيال القائد في حركة الجهاد تيسير الجعبري".

وقال هنية إن إسرائيل "تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة"، داعيا إلى "لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وبحسب البيان تلقى هنية "العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر، وقد أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل الاحتلال تداعياتها ونتائجها".

من جهتها، قالت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية في غزة في بيان لها إن "العدوان الإسرائيلي لن يمر مرور الكرام، ورد المقاومة قادم وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة".

وذكر البيان أن الغرفة المشتركة في "حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، ولن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".

وفي أحدث حصيلة أصدرتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة القتلى جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 10 بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وسيدة، فيما أصيب 55 آخرين بجروح على الأقل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت شقة في مجمع سكني وسط مدينة غزة ومواقع تدريب ورصد في مناطق مختلفة من القطاع في وقت توالي سماع دوي أصوات الانفجارات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة تضمنت استهداف عددا من نشطاء الحركة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية؛ تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.