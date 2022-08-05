حزب الله اللبناني يعلن تأييده لخطوات تتخذها حركة الجهاد الإسلامي للرد على إسرائيل

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، "تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قياده حركة الجهاد الإسلامي للرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من القادة الميدانيين".

وقال الحزب في بيان صحفي "يتقدم حزب الله من الاخوة في حركة الجهاد الإسلامي بأحر التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من إخوانه القادة الميدانيين الذين نالوا الوسام الإلهي الرفيع وحققوا أغلى أمانيهم بعد عمر طويل قضوه في الجهاد والمقاومة".

وعبر حزب الله في بيانه "بشكل صريح عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قياده حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية".

وأشاد "بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة"، مشدّداً "على وحدة الموقف الذي يشكل العامل الأساس في الانتصار على العدو".

وأكّد حزب الله "على وقوفه الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم الجمعة غارات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الأشخاص.