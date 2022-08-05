أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاق أكثر من 100 صاروخ على تل أبيب ومدن وسط إسرائيل ومستوطنات غلاف قطاع غزة، ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.



واستشهد 9 فلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.



وأعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة.