حماس: تلقينا اتصالات لبحث كيفية التعامل مع العدوان على غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إنه تلقى اتصالات على المستوى الأُممي والإقليمي، لبحث كيفية التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف هنية في بيان: "تم التوضيح لجميع الأطراف بأن الاحتلال الصهيوني يتحمّل تداعياتها (العملية في غزة) ونتائجها".



كما عبر هنية عن "إدانته للعدوان الصهيوني الغادر على غزة، واغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، واستشهاد 9 آخرين".



وحمل إسرائيل المسؤولية عن "الجريمة التي ارتكبتها"، قائلا: "الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات".



واستشهد 9 فلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري والطفلة آلاء قدوم، وأصيب 55 آخرين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة.



وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة.