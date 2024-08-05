قطر تؤكد استمرار دعمها لوكالة أونروا وتشدد على أهمية وقف إطلاق النار فورا في غزة

أجرت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، اليوم اتصالا هاتفيا، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» فيليب لازاريني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل إزالة معوقات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الوزيرة خلال الاتصال، أن دولة قطر ستواصل دعمها للوكالة، التي تضاعفت مسئولياتها في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي الذي يمر به السكان المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.

وشددت على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ304 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و623 شهيدًا، و91 ألفًا و469 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».